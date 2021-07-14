​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет

Лионель Месси и «Барселона» достигли принципиального соглашения по поводу нового контракта. Как сообщает на своих страницах испанский Sport, речь идёт о трудовом соглашении сразу на пять сезонов. Отмечается, что Месси чувствует в себе силы выступать на высоком уровне в течение ближайших пяти лет.

По данным источника, Лионель Месси согласился пойти на сокращение зарплаты на 50%, учитывая неутешительное финансовое положение «Барселоны».

Отметим, что Лионель Месси вот уже две недели находится в статусе свободного агента после истечения срока прежнего контракта с каталонским клубом.