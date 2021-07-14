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​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет

14 Июля 2021, 15:32,

Лионель Месси и «Барселона» достигли принципиального соглашения по поводу нового контракта. Как сообщает на своих страницах испанский Sport, речь идёт о трудовом соглашении сразу на пять сезонов. Отмечается, что Месси чувствует в себе силы выступать на высоком уровне в течение ближайших пяти лет.

По данным источника, Лионель Месси согласился пойти на сокращение зарплаты на 50%, учитывая неутешительное финансовое положение «Барселоны».

Отметим, что Лионель Месси вот уже две недели находится в статусе свободного агента после истечения срока прежнего контракта с каталонским клубом.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (3)
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0
Карыч Кар
14 Июля 2021, 16:13

Кто-то же должен барсюкам 2:8 обеспечивать между 0:4 или 0:3. так что логично.

1
kalibr
14 Июля 2021, 16:04

В конверте будут доносить.

1
3Tituli
14 Июля 2021, 15:59

Даже не удивился, что на такой период заключили. Видимо, это было требование самого Лэо.

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