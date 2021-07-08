​«Реал» продлил контракт с Начо

|
08 Июля 2021, 14:56,
|
|
«Реал» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Начо. 31-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанном на два ближайших сезона.
Начо является воспитанником «Реала», который проводит в клубе всю свою карьеру. За первую команду «сливочных» Начо сыграл во всех соревнованиях 233 матча, в которых записал на свой счёт 12 голов и 8 результативных передач на партнёров.
Добавим, что в прошлом сезоне «Реал» финишировал на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб сменил тренера – Карло Анчелотти вернулся на тренерский мостик «сливочных».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Начо Фернандес