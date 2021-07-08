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​«Реал» продлил контракт с Начо

08 Июля 2021, 14:56,

«Реал» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Начо. 31-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанном на два ближайших сезона.

Начо является воспитанником «Реала», который проводит в клубе всю свою карьеру. За первую команду «сливочных» Начо сыграл во всех соревнованиях 233 матча, в которых записал на свой счёт 12 голов и 8 результативных передач на партнёров.

Добавим, что в прошлом сезоне «Реал» финишировал на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб сменил тренера – Карло Анчелотти вернулся на тренерский мостик «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Начо Фернандес
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