​«Реал» продлил контракт с Начо

«Реал» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Начо. 31-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанном на два ближайших сезона.

Начо является воспитанником «Реала», который проводит в клубе всю свою карьеру. За первую команду «сливочных» Начо сыграл во всех соревнованиях 233 матча, в которых записал на свой счёт 12 голов и 8 результативных передач на партнёров.

Добавим, что в прошлом сезоне «Реал» финишировал на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб сменил тренера – Карло Анчелотти вернулся на тренерский мостик «сливочных».