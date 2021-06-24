В Испании фанаты вернутся на трибуны

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24 Июня 2021, 15:58,
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Испанское правительство разрешило вернуть болельщиков на трибуны на футбольных и баскетбольных матчах. В четверг после заседания Совета министров об этом объявила Каролина Дариас, которая является министром здравоохранения в Испании.
Процент заполняемости трибун будет определяться индивидуально каждым автономным обществом на основе текущей эпидемиологической ситуации в регионе.
«Это хорошая новость. Мы приближаемся к свету в конце тоннеля», - прокомментировал решение глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. Его слова на своих страницах приводит испанская Marca.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко