В Испании фанаты вернутся на трибуны

Испанское правительство разрешило вернуть болельщиков на трибуны на футбольных и баскетбольных матчах. В четверг после заседания Совета министров об этом объявила Каролина Дариас, которая является министром здравоохранения в Испании.

Процент заполняемости трибун будет определяться индивидуально каждым автономным обществом на основе текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

«Это хорошая новость. Мы приближаемся к свету в конце тоннеля», - прокомментировал решение глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. Его слова на своих страницах приводит испанская Marca.