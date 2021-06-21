Капелло не удивил уход Рамоса из «Реала»

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21 Июня 2021, 16:32,
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Серхио Рамос покинул «Реал» после шестнадцати лет выступлений за мадридский клуб. Экс-наставник «сливочных» Фабио Капелло не был удивлён подобным развитием событий.
«Возраст – это бремя для всех. Я не знаю, мог ли Рамос оставаться игроком стартового состава. Для меня он был очень важен. В своё время я помог ему на начальных этапах карьеры в «Реале».
Рамос сыграл основополагающую роль в успехах «Реала», это нельзя отрицать. Но, возможно, в 35 лет уже нельзя требовать многого», - рассказал Капелло AS.
СМИ активно связывают Серхио Рамоса с возможным переходом в стан «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Фабио Капелло, Серхио Рамос