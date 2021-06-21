Капелло не удивил уход Рамоса из «Реала»

Серхио Рамос покинул «Реал» после шестнадцати лет выступлений за мадридский клуб. Экс-наставник «сливочных» Фабио Капелло не был удивлён подобным развитием событий.

«Возраст – это бремя для всех. Я не знаю, мог ли Рамос оставаться игроком стартового состава. Для меня он был очень важен. В своё время я помог ему на начальных этапах карьеры в «Реале».

Рамос сыграл основополагающую роль в успехах «Реала», это нельзя отрицать. Но, возможно, в 35 лет уже нельзя требовать многого», - рассказал Капелло AS.

СМИ активно связывают Серхио Рамоса с возможным переходом в стан «ПСЖ».