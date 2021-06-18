Зидан отреагировал на уход Рамоса из «Реала»

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на уход защитника Серхио Рамоса из «королевского» клуба.

«Легенда. Я очень горд, что был твоим тренером. Серхио - один из лучших капитанов в истории футбола. Благодарю тебя за все», - гласит сообщение французского специалиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Рамос выступал за мадридский коллектив с 2005 года. Стороны так и не смогли договориться о подписании нового трудового договора.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Серхио называются «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».