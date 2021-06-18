Зидан отреагировал на уход Рамоса из «Реала»

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18 Июня 2021, 10:58,
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Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на уход защитника Серхио Рамоса из «королевского» клуба.
«Легенда. Я очень горд, что был твоим тренером. Серхио - один из лучших капитанов в истории футбола. Благодарю тебя за все», - гласит сообщение французского специалиста в инстаграм-аккаунте.
Напомним, что Рамос выступал за мадридский коллектив с 2005 года. Стороны так и не смогли договориться о подписании нового трудового договора.
Среди возможных вариантов продолжения карьеры Серхио называются «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зинедин Зидан, Серхио Рамос