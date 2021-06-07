Надаль призвал «Барселону» сплотиться вокруг Кумана

07 Июня 2021, 23:30,

Экс-защитник «Барселоны» Мигель Анхель Надаль призвал руководство и футболистов «сине-гранатовых» оказать максимальную поддержку главному тренеру команды Рональда Куману.

- Рональд хорошо знает клуб, и я думаю, что он не тот тренер, который будет плясать под дудку игроков. Клуб должен довериться тренеру и вместе с игроками его поддержать. Конечно, в итоге важны титулы, и у «Барселоны» есть один, но также важно побеждать в Ла Лиге и Лиге чемпионов, - приводит слова Надаля Marca.

Мигель Анхель Надаль был партнером Кумана в бытность игроком. Он также является дядей теннисиста Рафаэля Надаля.