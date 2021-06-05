Ленгле: «В следующем сезоне буду играть за «Барселону»

Защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле высказался относительного своего будущего в стане «сине-гранатовых».

«Не задумываюсь об уходе. Мы заключили новое соглашение в прошлом году. В следующем сезоне я буду выступать за «сине-гранатовых», - приводит слова французского футболиста Mundo Deportivo.

Трудовое соглашение 25-летнего защитника с каталонским грандом рассчитано до середины 2026 года. Его трансферная стоимость равняется 25 миллионам евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Ленгле провел 33 игры, забил один гол, получил семь желтых карточек и дважды был удален с поля.