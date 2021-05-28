Лапорта рассказал о переговорах с Месси по новому контракту

|
28 Мая 2021, 13:47,
|
|
Новый президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси. Контракт 33-летнего нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021 года.
«Ходит много слухов о будущем Лео. Новый контракт? Все движется в положительном ключе, однако соглашение пока не подписано. Месси очень любит «Барселону», мы все хотим, чтобы он остался. Сделаем все возможное», - приводятся слова руководителя в твиттер-аккаунте BarcaTimes.
Месси на протяжении всей карьеры выступает в составе «Барселоны». Ранее сообщалось, что подписать форварда хотят «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта