Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Модрич: «Что может быть лучше, чем быть игроком «Реала»?»

25 Мая 2021, 18:46,

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался после продления контракта с клубом на один сезон. 

25 мая поступила информация, что Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом» до 2022 года. По словам хорватского плеймейкера, чтобы играть за «сливочных» нужно ещё заслужить. Тогда как он сам пробудет ровно 10 лет в составе испанской команды. Финалист чемпионата мира 2018 года уверен, что все мечтают выступать за мадридцев, потому что лучше этого в футболе ничего не может быть. Об этом игрок рассказал в интервью Marca. 

35-летний футболист пришёл в «Реал» в 2012 году, собрав с командой различные трофеи - двукратный победитель Примеры, четырёхкратный обладатель Лиги чемпионов, а также три раза хорвату удалось взять Суперкубок УЕФА.

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Bourgignon Alex
25 Мая 2021, 19:30

Только быть игроком "Ливерпуля"!!!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола