Модрич: «Что может быть лучше, чем быть игроком «Реала»?»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался после продления контракта с клубом на один сезон.

25 мая поступила информация, что Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом» до 2022 года. По словам хорватского плеймейкера, чтобы играть за «сливочных» нужно ещё заслужить. Тогда как он сам пробудет ровно 10 лет в составе испанской команды. Финалист чемпионата мира 2018 года уверен, что все мечтают выступать за мадридцев, потому что лучше этого в футболе ничего не может быть. Об этом игрок рассказал в интервью Marca.

35-летний футболист пришёл в «Реал» в 2012 году, собрав с командой различные трофеи - двукратный победитель Примеры, четырёхкратный обладатель Лиги чемпионов, а также три раза хорвату удалось взять Суперкубок УЕФА.