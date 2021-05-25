​«Реал» объявил о продлении контракта с Модричем

Лука Модрич остаётся в «Реале». Мадридский клуб посредством своего официального сайта сообщил о продлении контракта с хорватским полузащитником. Новый трудовой договор 36-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.

Лука Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года после перехода из «Тоттенхэма». За это время хорватский футболист завоевал множество трофеев, в частности четыре трофея Лиги чемпионов и два титула чемпиона Испании.

В сезоне 2020/2021 Лука Модрич провёл за «Реал» 48 матчей, в которых отметился 6 голами и таким же количеством голевых передач на партнёров.