​«Реал» объявил о продлении контракта с Модричем

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25 Мая 2021, 12:23,
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Лука Модрич остаётся в «Реале». Мадридский клуб посредством своего официального сайта сообщил о продлении контракта с хорватским полузащитником. Новый трудовой договор 36-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.
Лука Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года после перехода из «Тоттенхэма». За это время хорватский футболист завоевал множество трофеев, в частности четыре трофея Лиги чемпионов и два титула чемпиона Испании.
В сезоне 2020/2021 Лука Модрич провёл за «Реал» 48 матчей, в которых отметился 6 голами и таким же количеством голевых передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
Год еще может принести клубу пользу... но уже давно нужно искать ему замену.
Но он конечно опорный больше. А креатива - нема, это да. При этом покупать хотят холанда этого и черепашку. Голы - да, а кто подносить то будет, если ещё и крос закончит?!
Уже же Вальверде играл сколько?!