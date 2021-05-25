Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Реал» объявил о продлении контракта с Модричем

25 Мая 2021, 12:23,

Лука Модрич остаётся в «Реале». Мадридский клуб посредством своего официального сайта сообщил о продлении контракта с хорватским полузащитником. Новый трудовой договор 36-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.

Лука Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года после перехода из «Тоттенхэма». За это время хорватский футболист завоевал множество трофеев, в частности четыре трофея Лиги чемпионов и два титула чемпиона Испании.

В сезоне 2020/2021 Лука Модрич провёл за «Реал» 48 матчей, в которых отметился 6 голами и таким же количеством голевых передач на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
25 Мая 2021, 13:14

Год еще может принести клубу пользу... но уже давно нужно искать ему замену.

0
HG2017
25 Мая 2021, 13:26

Но он конечно опорный больше. А креатива - нема, это да. При этом покупать хотят холанда этого и черепашку. Голы - да, а кто подносить то будет, если ещё и крос закончит?!

0
HG2017
25 Мая 2021, 13:25

Уже же Вальверде играл сколько?!

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