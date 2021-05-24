​Зидан попросил у «Реала» неделю на раздумья

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил у клуба неделю на раздумья по поводу своего будущего. Это время французский специалист проведёт за пределами Мадрида. По возвращению Зидан озвучит клубу своё решение, продолжит ли он работу с командой или нет, сообщает Marca.

Сезон 2020/2021 получился для «Реала» неудачным – команда осталась без трофеев. Если говорить о Примере, то «сливочные» финишировали вторыми, отстав от соседей из «Атлетико» на два зачётных балла.

Слухи говорят о том, что в случае ухода Зинедина Зидана «Реал» может возглавить итальянский специалист Массимилиано Аллегри.