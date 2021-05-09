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Голевой пас Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вальядолид»

09 Мая 2021, 19:07,

В матче 35-го тура Ла Лиги «Валенсия» обезопасила себя от вылета, обыграв дома «Вальядолид». «Летучие мыши» реже контролировали мяч, били по воротам и подавали угловые, но зато забивали в отличие от противника. На 45-й и 48-й минутах удачно замкнул прострелы одноклубников. Денис Черышев вышел на последние 13 минут и стал автором голевого паса на Тьерри Корреа - 3:0.

«Валенсия» в 9 очках над зоной вылета, ее соперник - в одном балле.

Протокол игры  
Валенсия 3:0 Вальядолид
(1:0) Макси Гомес 45'    
(2:0) Макси Гомес 48'    
(3:0) Корреа Тьерри 89'    
Силлессен Яспер Габриэль Паулиста Гильямон Уго Дьякаби Муктар Корреа Тьерри Васс Даниэль   86' (Олива Кристиан (   86') Солер Карлос   86' (Джейсон (   86') Гайя Хосе Ли Кан Ин   66' (Рачич Урош (   66') Гуэдеш Гонсалу   77' (Черышев Денис (   77') Макси Гомес   77' (Гамейро Кевин (   77')
Запасные: Лато Тони Ферру Вальехо Ману Пиччини Кристиано Мангала Эльяким Хауме Доменек Муса Юнус
Масип Хорди Янко Саиди   70' (Перес Кике (   70') Санчес Хавьер   70' (Кико Франсиско (   70') Эль-Ямик Джавад Олаза Лукас Мичел Мигель   70' (Кодро Кенан (   70') Роке Меса Алькарас Рубен   59' (Эрвиас Пабло (   59') Плано Оскар Вайссман Шон Жота Серран   59' (Андре Маркос (   59')
Запасные: Начо Мартинес Хоакин Фернандес Сан Эметерио Феде Роберто Хименес Вилья Тони Бруно Гонсалес Гвардиола Серхи
09 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Денис Черышев, Вальядолид
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