Голевой пас Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вальядолид»

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09 Мая 2021, 19:07,
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В матче 35-го тура Ла Лиги «Валенсия» обезопасила себя от вылета, обыграв дома «Вальядолид». «Летучие мыши» реже контролировали мяч, били по воротам и подавали угловые, но зато забивали в отличие от противника. На 45-й и 48-й минутах удачно замкнул прострелы одноклубников. Денис Черышев вышел на последние 13 минут и стал автором голевого паса на Тьерри Корреа - 3:0.
«Валенсия» в 9 очках над зоной вылета, ее соперник - в одном балле.
Протокол игры
|Валенсия
|3:0
|Вальядолид
|(1:0) Макси Гомес 45'
|(2:0) Макси Гомес 48'
|(3:0) Корреа Тьерри 89'
Силлессен Яспер • Габриэль Паулиста • Гильямон Уго • Дьякаби Муктар • Корреа Тьерри • Васс Даниэль 86' ( Олива Кристиан ( 86') • Солер Карлос 86' ( Джейсон ( 86') • Гайя Хосе • Ли Кан Ин 66' ( Рачич Урош ( 66') • Гуэдеш Гонсалу 77' ( Черышев Денис ( 77') • Макси Гомес 77' ( Гамейро Кевин ( 77')
Запасные: Лато Тони • Ферру • Вальехо Ману • Пиччини Кристиано • Мангала Эльяким • Хауме Доменек • Муса Юнус
Масип Хорди • Янко Саиди 70' ( Перес Кике ( 70') • Санчес Хавьер 70' ( Кико Франсиско ( 70') • Эль-Ямик Джавад • Олаза Лукас • Мичел Мигель 70' ( Кодро Кенан ( 70') • Роке Меса • Алькарас Рубен 59' ( Эрвиас Пабло ( 59') • Плано Оскар • Вайссман Шон • Жота Серран 59' ( Андре Маркос ( 59')
Запасные: Начо Мартинес • Хоакин Фернандес • Сан Эметерио Феде • Роберто Хименес • Вилья Тони • Бруно Гонсалес • Гвардиола Серхи
09 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев, Вальядолид