Голевой пас Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вальядолид»

В матче 35-го тура Ла Лиги «Валенсия» обезопасила себя от вылета, обыграв дома «Вальядолид». «Летучие мыши» реже контролировали мяч, били по воротам и подавали угловые, но зато забивали в отличие от противника. На 45-й и 48-й минутах удачно замкнул прострелы одноклубников. Денис Черышев вышел на последние 13 минут и стал автором голевого паса на Тьерри Корреа - 3:0.

«Валенсия» в 9 очках над зоной вылета, ее соперник - в одном балле.