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​Фанаты «Валенсии» протестуют, клуб отреагировал

09 Мая 2021, 10:22,

Фанаты «Валенсии» взяли пример с фанатов «Манчестер Юнайтед» и тоже начали активно выражать протест против владельца клуба Питера Лима. Пока о срывах матчей речь не идёт, но всё же болельщики призывают Лима продать клуб.

«Мы чувствуем ваше недовольство. Мы можем и должны добиваться большего. Мы продолжим работать, чтобы стать лучше завтра и через много лет. Вместе мы сможем это сделать», - говорится в сообщении пресс-службы «Валенсии».

«Валенсия» занимает 14 место в турнирной таблице испанского чемпионата. В воскресенье команда сыграет на своём поле против «Вальядолида».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Питер Лим
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