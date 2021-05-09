​Фанаты «Валенсии» протестуют, клуб отреагировал

Фанаты «Валенсии» взяли пример с фанатов «Манчестер Юнайтед» и тоже начали активно выражать протест против владельца клуба Питера Лима. Пока о срывах матчей речь не идёт, но всё же болельщики призывают Лима продать клуб.

«Мы чувствуем ваше недовольство. Мы можем и должны добиваться большего. Мы продолжим работать, чтобы стать лучше завтра и через много лет. Вместе мы сможем это сделать», - говорится в сообщении пресс-службы «Валенсии».

«Валенсия» занимает 14 место в турнирной таблице испанского чемпионата. В воскресенье команда сыграет на своём поле против «Вальядолида».