Штанга позволила «Атлетико» не упустить победу над «Эльче»

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01 Мая 2021, 19:11,
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В 34-м туре Ла Лиги «Атлетико» мог нарастить отрыв от конкурентов, играя на выезде против аутсайдеров из «Эльче». «Матрасники» за 90 минут позволили противнику нанести лишь один удар в сторону ворот. В середине первого тайма из-за офсайда отменили гол Луиса Суареса, но вскоре Маркос Льоренте из пределов штрафной завершил стремительную атаку Янника Карраско. Анхель Корреа, казалось, заработал пенальти, но ВАР снова «сыграл» не в пользу «Атлетико». На последней минуте «Эльче» получил право на удар с 11-метровой отметки - Ян Облак не смог выручить после удара Фиделя Чавеса, но мяч попал в штангу.
1:0, и «Атлетико» уже в пяти очках от «Реала» с «Барселоной».
Протокол игры
|Эльче
|0:1
|Атлетико М
|24' Льоренте Маркос (0:1)
Гассанига Пауло • Паласиос Элибельтон 46' ( Пьятти Пабло ( 46') • Кальво Даниэль • Диего Гонсалес VII • Хосема 80' ( Родригес Виктор II ( 80') • Моренте Тете 46' ( Барраган Антонио ( 46' ) • 77'Гутьеррес Хосе • Марконе Иван 80' ( Фернандес Хосан ( 80') • Фидель Чавес • Бое Лукас • 76'Милья Пере 69' 72' ( Нино Хуан ( 72')
Запасные: Луисми Луис • Андреу Ллуис • Сифу • Бадия Эдгар • Верду Гонсало • Ригони Эмилиано • Мфулу Оменуке
Облак Ян • Триппьер Киран • Савич Стефан • Хименес Хосе 82' ( Фелипе Аугусто IV ( 82') • Эрмосо Марио • Карраско Янник • 41'Льоренте Маркос • Кондогбия Жоффрей • Лемар Тома 36' 58' ( Фелиш Жоау ( 58') • Корреа Анхель 66' ( Коке Хорхе ( 66') • Суарес Луис 82' ( Ньигес Сауль ( 82')
Запасные: Дембеле Мусса II • Торрейра Лукас • Грбич Иво • Врсалько Шиме • Эррера Эктор • Витоло Виктор
01 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Эльче