Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Штанга позволила «Атлетико» не упустить победу над «Эльче»

01 Мая 2021, 19:11,

В 34-м туре Ла Лиги «Атлетико» мог нарастить отрыв от конкурентов, играя на выезде против аутсайдеров из «Эльче». «Матрасники» за 90 минут позволили противнику нанести лишь один удар в сторону ворот. В середине первого тайма из-за офсайда отменили гол Луиса Суареса, но вскоре Маркос Льоренте из пределов штрафной завершил стремительную атаку Янника Карраско. Анхель Корреа, казалось, заработал пенальти, но ВАР снова «сыграл» не в пользу «Атлетико». На последней минуте «Эльче» получил право на удар с 11-метровой отметки - Ян Облак не смог выручить после удара Фиделя Чавеса, но мяч попал в штангу.

1:0, и «Атлетико» уже в пяти очках от «Реала» с «Барселоной».

Протокол игры  
Эльче 0:1 Атлетико М
    24' Льоренте Маркос (0:1)
Гассанига Пауло Паласиос Элибельтон   46' (Пьятти Пабло (   46') Кальво Даниэль Диего Гонсалес VII Хосема   80' (Родригес Виктор II (   80') Моренте Тете   46' (Барраган Антонио (   46'   77') Гутьеррес Хосе Марконе Иван   80' (Фернандес Хосан (   80') Фидель Чавес Бое Лукас   76' Милья Пере   69'   72' (Нино Хуан (   72')
Запасные: Луисми Луис Андреу Ллуис Сифу Бадия Эдгар Верду Гонсало Ригони Эмилиано Мфулу Оменуке
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан Хименес Хосе   82' (Фелипе Аугусто IV (   82') Эрмосо Марио Карраско Янник   41' Льоренте Маркос Кондогбия Жоффрей Лемар Тома   36'   58' (Фелиш Жоау (   58') Корреа Анхель   66' (Коке Хорхе (   66') Суарес Луис   82' (Ньигес Сауль (   82')
Запасные: Дембеле Мусса II Торрейра Лукас Грбич Иво Врсалько Шиме Эррера Эктор Витоло Виктор
01 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Эльче
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