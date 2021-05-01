Штанга позволила «Атлетико» не упустить победу над «Эльче»

В 34-м туре Ла Лиги «Атлетико» мог нарастить отрыв от конкурентов, играя на выезде против аутсайдеров из «Эльче». «Матрасники» за 90 минут позволили противнику нанести лишь один удар в сторону ворот. В середине первого тайма из-за офсайда отменили гол Луиса Суареса, но вскоре Маркос Льоренте из пределов штрафной завершил стремительную атаку Янника Карраско. Анхель Корреа, казалось, заработал пенальти, но ВАР снова «сыграл» не в пользу «Атлетико». На последней минуте «Эльче» получил право на удар с 11-метровой отметки - Ян Облак не смог выручить после удара Фиделя Чавеса, но мяч попал в штангу.

1:0, и «Атлетико» уже в пяти очках от «Реала» с «Барселоной».