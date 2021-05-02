Облак нарушил правила во время решающего пенальти в матче с «Эльче»

На последних минутах матча 34-го тура чемпионата Испании «Эльче» - «Атлетико» (0:1) хозяева не забили пенальти, Фидель Чавес пробил в штангу с точки. Споры вызвал телеповтор, который показал, что во время удара Ян Облак нарушил правила и двумя ногами вышел из ворот, он угадал направление удара, но мяча не коснулся. Тем не менее, арбитр не стал назначать повторный 11-метровый. Чем он руководствовался?

По правилам, пенальти перебивается, если вышедший за линию ворот голкипер парировал удар или оказал явное влияние на бьющего. Конечно, можно спорить, не смутил ли Фиделя выход Облака из ворот, но ВАР в итоге не вмешался.