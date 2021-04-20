«Барселона» и «Атлетико» могут выйти из Суперлиги

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20 Апреля 2021, 21:34,
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Два испанских клуба могу отказаться от участия в Суперлиге.
По информации журналиста Бена Джейкобса, решение о выходе из Суперлиги принял мадридский «Атлетико».
Участие в новом турнире не подтвердила и «Барселона», от её лица выступил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
«Мы не будем участвовать в Суперлиге, пока не получим одобрения от членов собрания клуба. Решать будут они, это их клуб», - цитирует Лапорту Marca.
Напомним, что ранее появилась информация, что о выходе из Суперлиги в ближайшее время объявят «Челси» и «Манчестер Сити», но официальных заявлений никто пока не публиковал.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Жоан Лапорта
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