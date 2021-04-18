Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Симеоне не согласен с тем, что уровень чемпионата Испании упал

18 Апреля 2021, 21:50,

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об уровне чемпионата Испании после победы над «Эйбаром» (5:0).

«Все говорят, что уровень чемпионата Испании упал, но «Реал» играет в полуфинале Лиги чемпионов, «Вильярреал» в полуфинале Лиги Европы, «Барселоны» выигрывает Кубок Испании, «Севилья» борется за чемпионство… Чемпионат очень интересный, надеюсь, что мы будем становиться лучше с каждым сезоном и сможем навязывать борьбу «Реалу» и «Барселоне», - цитирует Симеоне atletimania.

После тридцати одного тура мадридский «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола