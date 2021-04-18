Симеоне не согласен с тем, что уровень чемпионата Испании упал

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об уровне чемпионата Испании после победы над «Эйбаром» (5:0).

«Все говорят, что уровень чемпионата Испании упал, но «Реал» играет в полуфинале Лиги чемпионов, «Вильярреал» в полуфинале Лиги Европы, «Барселоны» выигрывает Кубок Испании, «Севилья» борется за чемпионство… Чемпионат очень интересный, надеюсь, что мы будем становиться лучше с каждым сезоном и сможем навязывать борьбу «Реалу» и «Барселоне», - цитирует Симеоне atletimania.

После тридцати одного тура мадридский «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.