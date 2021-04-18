Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Корреа: «Просто хочу сказать нашим фанатам, чтобы они продолжали верить в нас»

18 Апреля 2021, 19:29,

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа обратился к болельщикам после победы над «Эйбаром» (5:0).

«Просто хочу сказать нашим фанатам, чтобы они продолжали верить нас. Очень сложно бороться за победу в чемпионате, но мы надеемся, что нам удастся победить. Самое главное – выигрывать каждый матч, у нас осталось семь финалов, мы настроены серьезно», - цитирует Корреа Marca.

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиге, имея в своём активе 70 очков. Идущий вторым «Реал» сыграл на один матч меньше, при этом «сливочные» отстают от «матрасников» на четыре зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Анхель Корреа
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