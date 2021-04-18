«Атлетико» забил пять мячей «Эйбару»

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18 Апреля 2021, 19:10,
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Мадридский «Атлетико» наконец-то порадовал своих болельщиков результативной игрой и победой. В игре с главным аутсайдером, «Эйбаром», «матрасники» забили сразу пять безответных голов с интервалом в половину тайма - 5:0. По дублю на счету Анхеля Корреа и Маркоса Льоренте. «Атлетико» до четырех очков увеличил отрыв от второго места.
В параллельном матче «Алавес» обыграл другого аутсайдера, «Уэску» - 1:0.
Протокол игры
|Атлетико М
|5:0
|Эйбар
|(1:0) Корреа Анхель 42'
|(2:0) Корреа Анхель 44'
|(3:0) Карраско Янник 49'
|(4:0) Льоренте Маркос 54'
|(5:0) Льоренте Маркос 68'
Облак Ян • Триппьер Киран • Савич Стефан 74' ( Фелипе Аугусто IV ( 74') • Хименес Хосе • Лоди Ренан • Карраско Янник 70' ( Кондогбия Жоффрей ( 70') • Эррера Эктор 70' ( Торрейра Лукас ( 70') • Коке Хорхе 61' ( Дембеле Мусса II ( 61') • Ньигес Сауль • Корреа Анхель 61' ( Витоло Виктор ( 61') • Льоренте Маркос
Запасные: Эрмосо Марио • Грбич Иво • Врсалько Шиме • Камелло Серхио
Дмитрович Марко • Дуфур Унаи 63' ( Инуи Такаси ( 63') • Бургос Эстебан • Арбилья Анайц • Анхель Хосе 73' ( Луиш Рафаэл ( 73') • Атьенса Мигель • Посо Алехандро • Альварес Серхио • Гарсия Алеш 63' ( Паулу Оливейра ( 63' ) • 88'Кевин Родригес 73' ( Ресио Хосе ( 73') • Кике Гарсия 72' ( Кике Гонсалес ( 72')
Запасные: Арьета Унаи • Йоэл Родригес • Педро Леон • Энрич Серхи
18 апреля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
Протокол игры
|(1:0) Батталья Родриго 85'
Пачеко Фернандо • Химо Наварро • Лагуардия Виктор • Тачи • Дуарте Рубен 46' ( Агиррегабириа Мартин ( 46') • Йота Пелетейро 89' ( Риоха Луис ( 89') • Батталья Родриго • 60'Пина Томас • Понс Пере 67' ( Пельистри Факундо ( 67') • Лукас Перес 84' ( Гвидетти Йон ( 84') • Хоселу Санмартин 84' ( Дейверсон Силва ( 84')
Запасные: Кордоба Иньиго • Эдгар Мендес • Сивера Антонио • Хави Лопеc • Сайнс Борха
Андрес Фернандес • Вавро Денис 30' 85' ( Гарсия Борха I ( 85') • Пулидо Хорхе • Инсуа Пабло • Лопес Педро • Феррейро Давид 77' ( Рико Микель ( 77') • Москера Педро 77' ( Эскриче Дани ( 77' ) • 84'Сеоане Хайме 77' ( Думбия Идрисса ( 77') • Галан Хави • Мир Рафа • Рамирес Сандро 68' ( Гомес Серхио ( 68')
Запасные: Фернандес Альваро III • Карлос Хуан Реал • Сиовас Димитрис • Окадзаки Синджи
18 апреля. Стадион "Мендисорроса".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Эйбар, Алавес, Уэска
Прорвало, Атлетико легкий каленьдарь, но есть ещё игра с Барсой....
И эту игру Барса обязана выиграть...что бы Реал стал чемпионом))
время покажет....
Хорошо атлеты провели матч , думаю что ни один болельщик ни Реала ни Барсы не думал что Эйбар сможет вырвать очки , хотя и много голов было , я думаю что могло бы и больше , но это все же Эйбар , бедолага попал просто под каток , жду матч Реала с Хетафе , Реалу будет сложнее , мольбы фанов атлетов и Барсы сейчас будут очень громкими ))