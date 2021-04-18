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«Атлетико» забил пять мячей «Эйбару»

18 Апреля 2021, 19:10,

Мадридский «Атлетико» наконец-то порадовал своих болельщиков результативной игрой и победой. В игре с главным аутсайдером, «Эйбаром»,  «матрасники» забили сразу пять безответных голов с интервалом в половину тайма - 5:0. По дублю на счету Анхеля Корреа и Маркоса Льоренте. «Атлетико» до четырех очков увеличил отрыв от второго места.

В параллельном матче «Алавес» обыграл другого аутсайдера, «Уэску» - 1:0.

Протокол игры  
Атлетико М 5:0 Эйбар
(1:0) Корреа Анхель 42'    
(2:0) Корреа Анхель 44'    
(3:0) Карраско Янник 49'    
(4:0) Льоренте Маркос 54'    
(5:0) Льоренте Маркос 68'    
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан   74' (Фелипе Аугусто IV (   74') Хименес Хосе Лоди Ренан Карраско Янник   70' (Кондогбия Жоффрей (   70') Эррера Эктор   70' (Торрейра Лукас (   70') Коке Хорхе   61' (Дембеле Мусса II (   61') Ньигес Сауль Корреа Анхель   61' (Витоло Виктор (   61') Льоренте Маркос
Запасные: Эрмосо Марио Грбич Иво Врсалько Шиме Камелло Серхио
Дмитрович Марко Дуфур Унаи   63' (Инуи Такаси (   63') Бургос Эстебан Арбилья Анайц Анхель Хосе   73' (Луиш Рафаэл (   73') Атьенса Мигель Посо Алехандро Альварес Серхио Гарсия Алеш   63' (Паулу Оливейра (   63'   88') Кевин Родригес   73' (Ресио Хосе (   73') Кике Гарсия   72' (Кике Гонсалес (   72')
Запасные: Арьета Унаи Йоэл Родригес Педро Леон Энрич Серхи
18 апреля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
Протокол игры  
Алавес 1:0 Уэска
(1:0) Батталья Родриго 85'    
Пачеко Фернандо Химо Наварро Лагуардия Виктор Тачи Дуарте Рубен   46' (Агиррегабириа Мартин (   46') Йота Пелетейро   89' (Риоха Луис (   89') Батталья Родриго   60' Пина Томас Понс Пере   67' (Пельистри Факундо (   67') Лукас Перес   84' (Гвидетти Йон (   84') Хоселу Санмартин   84' (Дейверсон Силва (   84')
Запасные: Кордоба Иньиго Эдгар Мендес Сивера Антонио Хави Лопеc Сайнс Борха
Андрес Фернандес Вавро Денис   30'   85' (Гарсия Борха I (   85') Пулидо Хорхе Инсуа Пабло Лопес Педро Феррейро Давид   77' (Рико Микель (   77') Москера Педро   77' (Эскриче Дани (   77'   84') Сеоане Хайме   77' (Думбия Идрисса (   77') Галан Хави Мир Рафа Рамирес Сандро   68' (Гомес Серхио (   68')
Запасные: Фернандес Альваро III Карлос Хуан Реал Сиовас Димитрис Окадзаки Синджи
18 апреля. Стадион "Мендисорроса".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Эйбар, Алавес, Уэска
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Комментарии (4)
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0
Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 19:48

Прорвало, Атлетико легкий каленьдарь, но есть ещё игра с Барсой....

0
aegur
18 Апреля 2021, 20:22

И эту игру Барса обязана выиграть...что бы Реал стал чемпионом))

0
Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 20:23

время покажет....

0
ARTUR
18 Апреля 2021, 19:28

Хорошо атлеты провели матч , думаю что ни один болельщик ни Реала ни Барсы не думал что Эйбар сможет вырвать очки , хотя и много голов было , я думаю что могло бы и больше , но это все же Эйбар , бедолага попал просто под каток , жду матч Реала с Хетафе , Реалу будет сложнее , мольбы фанов атлетов и Барсы сейчас будут очень громкими ))

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