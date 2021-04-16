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Модрич согласовал новый контракт с «Реалом»

16 Апреля 2021, 09:09,

35-летний хорватский хавбек Лука Модрич близок к пролонгации сотрудничества с мадридским «Реалом», об этом рапортует AS.

Стороны уже провели предварительные переговоры и согласовали новый контракт, который будет рассчитан до середины 2022-го года. Источник отмечает, что полузащитник согласился на уменьшение заработной платы ради еще одного сезона в составе «королевского» клуба.

Напомним, что Модрич защищает цвета испанского гранда с 2012-го года.

В текущем сезоне испанского чемпионата полузащитник провел 29 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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