Модрич согласовал новый контракт с «Реалом»

35-летний хорватский хавбек Лука Модрич близок к пролонгации сотрудничества с мадридским «Реалом», об этом рапортует AS.

Стороны уже провели предварительные переговоры и согласовали новый контракт, который будет рассчитан до середины 2022-го года. Источник отмечает, что полузащитник согласился на уменьшение заработной платы ради еще одного сезона в составе «королевского» клуба.

Напомним, что Модрич защищает цвета испанского гранда с 2012-го года.

В текущем сезоне испанского чемпионата полузащитник провел 29 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.