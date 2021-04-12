Симеоне высказался о борьбе за чемпионство в Примере

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12 Апреля 2021, 08:52,
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Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с представителями СМИ после встречи с севильским «Бетисом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
«В первом тайме мы хорошо играли, имели много моментов и забили гол. Думаю, мы могли показать лучший футбол во второй половине. Хотя я доволен игроками, они полностью выложились.
Что касается чемпионского титула, то мы движемся от матча к матчу. Я не планирую ничего менять», - передает слова аргентинского специалиста Marca.
После 30 туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 67 очков и опережают идущий вторым «Реал» всего на один балл.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне