Симеоне высказался о борьбе за чемпионство в Примере

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с представителями СМИ после встречи с севильским «Бетисом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

«В первом тайме мы хорошо играли, имели много моментов и забили гол. Думаю, мы могли показать лучший футбол во второй половине. Хотя я доволен игроками, они полностью выложились.

Что касается чемпионского титула, то мы движемся от матча к матчу. Я не планирую ничего менять», - передает слова аргентинского специалиста Marca.

После 30 туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 67 очков и опережают идущий вторым «Реал» всего на один балл.