Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Симеоне высказался о борьбе за чемпионство в Примере

12 Апреля 2021, 08:52,

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с представителями СМИ после встречи с севильским «Бетисом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

«В первом тайме мы хорошо играли, имели много моментов и забили гол. Думаю, мы могли показать лучший футбол во второй половине. Хотя я доволен игроками, они полностью выложились.

Что касается чемпионского титула, то мы движемся от матча к матчу. Я не планирую ничего менять», - передает слова аргентинского специалиста Marca.

После 30 туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 67 очков и опережают идущий вторым «Реал» всего на один балл.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола