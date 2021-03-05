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Месси – лучший футболист чемпионата Испании по итогам февраля

05 Марта 2021, 23:28,

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата Испании в феврале, об этом сообщает пресс-служба турнира.

Помимо аргентинца, на награду претендовали ещё шесть игроков – голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, вратарь «Севильи» Яссин Буну, полузащитник «Леванте» Хосе Луис Моралес, вингер «Реал Бетиса» Набиль Фекир, полузащитник «Атлетика» Алехандро Беренгер и форвард «Реал Сосьедада» Александер Исак.

В феврале Месси сыграл пять матчей за «Барселону», забил семь голов и отдал две голевые передачи.

После двадцати пяти туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
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