Месси – лучший футболист чемпионата Испании по итогам февраля

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05 Марта 2021, 23:28,
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата Испании в феврале, об этом сообщает пресс-служба турнира.
Помимо аргентинца, на награду претендовали ещё шесть игроков – голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, вратарь «Севильи» Яссин Буну, полузащитник «Леванте» Хосе Луис Моралес, вингер «Реал Бетиса» Набиль Фекир, полузащитник «Атлетика» Алехандро Беренгер и форвард «Реал Сосьедада» Александер Исак.
В феврале Месси сыграл пять матчей за «Барселону», забил семь голов и отдал две голевые передачи.
После двадцати пяти туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси