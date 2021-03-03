​Что нужно Бэйлу, чтобы вернуться на топ-уровень

Карьера Гарета Бэйла продолжает идти по нисходящей. Это находит отражение в трансферной стоимости валлийца. В конце мая 2018-го года, вскоре после дубля Бэйла в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», эксперты из transfermarkt оценивали форварда в 90 миллионов евро. С тех пор оценочная стоимость Бэйла неуклонно снижалась и дошла до 20 миллионов евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации футболиста и пытается понять, есть ли у Бэйла шансы вернуться на высокий уровень.

Киевский финал Лиги чемпионов стал триумфальным для Бэйла. Заменив Иско после часа игрового времени при счёте 1:1, валлиец сделал разницу за счёт своего дубля. В том финале Бэйл забил больше голов, чем за все предыдущие игры матчи турнира в том сезоне. Валлиец доказал, что всё ещё способен приносить пользу «Реалу», что было для него важно на фоне двух нестабильных сезонов с частыми попаданиями в лазарет.

Впрочем, дальше в карьере Бэйла дела становились только хуже. В сезоне 2018/2019 валлиец оставался в основной обойме «Реала», вот только показатели игрока были неважными. В двадцати девяти матчах Примеры Гарет забил восемь голов и отдал четыре голевых паса. В том сезоне лихорадило весь «Реал», однако вряд ли это может быть оправданием для Бэйла. После ухода Криштиану Роналду валлиец имел возможность стать более значимой фигурой в команде, но он эту возможность упустил.

С возвращением Зинедина Зидана на тренерский мостик «Реала» Бэйл и вовсе перестал забивать. Постепенно роль валлийского футболиста в команде свелась к игроку запаса. В сети стали появляться забавные видео, на которых Бэйл веселится и чуть ли не спит на скамейке запасных «сливочных». Плюс стали разрастаться слухи о конфликте футболиста с Зинедином Зиданом. Француз раз за разом на пресс-конференциях отрицал наличие каких-то проблем, но холодок в его отношениях с Бэйлом все равно ощущался.

Выходя на поле в составе сборной Уэльса, Бэйл был гораздо сильнее мотивирован, чем в моменты, когда Зидан давал ему шанс в «Реале». Этот факт на фоне серьёзного увлечения Гарета гольфом повлёк за собой рождение шутки о приоритетах Бэйла. После выхода сборной Уэльса на чемпионат Европы 2020 года Гарет и его партнёры по национальной команде со счастливыми лицами держали в руках флаг, на котором было написано: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». Стало понятно, что до конца контракта Бэйл в «Реале» вряд ли задержится, хотя на фоне огромной зарплаты игрока, несоответствующей его показателям, «сливочным» было сложно найти клуб, который согласится осуществить такой трансфер.

Осенью прошлого года Бэйл всё же ушёл из «Реала», правда, в аренду. Гарет отправился в «Тоттенхэм», где в своё время он и сделал себе имя в Европе. Бэйлу нужен был глоток свежего воздуха, и казалось, что возвращение к истокам поможет футболисту реанимировать карьеру. Но на деле получается иначе. Восстановившись после травмы колена, Бэйл показывал откровенно слабые выступления, вследствие чего достаточно плотно присел на скамейку запасных уже в Англии.

Проблемы Бэйла вовсе не связаны с тренерами. Проблема Бэйла – отсутствие мотивации. Складывается ощущение, что Гарет уже добился всего, чего хотел, и просто утратил голод к футболу, который так важен для футболиста. Отчасти это подтверждают слова агента валлийца Джонатана Барнетта. Недавно он заявил, что Бэйл уже заработал деньги на всю оставшуюся жизнь, и что в скором времени он завершит карьеру. Когда агент подчёркивает финансовое положение своего клиента, а не спортивное, это говорит о многом. Похоже, Бэйлу просто наскучил футбол, и случилось это не сегодня и не вчера, а гораздо раньше.

Способен ли тридцатиоднолетний Бэйл вернуться на высокий уровень? Это зависит не от «Тоттенхэма», не от «Реала», не от Жозе Моуринью и не от Зинедина Зидана. Всё в руках самого Бэйла. Если он сможет выбросить ненужные мысли из головы, если он отойдёт от привычного образа жизни и начнёт пахать на тренировках, то всё возможно.

В последние недели мы наблюдаем некий позитив. В четырёх последних матчах «Тоттенхэма» Бэйл забил четыре гола и отдал три голевых паса на партнёров. Если Гарет будет продолжать в том же духе, он будет иметь шансы реанимировать карьеру. В противном случае летом валлиец окажется у разбитого корыта, когда он вообще никому не будет нужен – ни «Тоттенхэму», ни «Реалу», ни другим клубам. И завершится карьера Бэйла бесславно. Ну хоть с деньгами проблем не будет.