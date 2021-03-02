​Бартомеу вышел на свободу

Экс-президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу оказался на свободе после своего понедельничного задержания. Об этом в Twitter сообщает известный испанский журналист Альфредо Мартинес, которого читают более двухсот тысяч человек.

Решение об освобождении Бартомеу принял суд. Обвинения в адрес экс-президента «Барселоны» остаются в силе, они будут предъявлены функционеру до конца дня вторника.

Ранее в офисах «Барселоны» прошли обыски. Клуб выразил готовность сотрудничать со следствием.

Следует напомнить, что в прошлом году Хосепа Бартомеу обвиняли в клеветнической кампании в соцсетях против людей, которые критиковали руководство «Барселоны». Бартомеу ушёл в отставку в октябре.