​Бартомеу вышел на свободу

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02 Марта 2021, 14:39,
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Экс-президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу оказался на свободе после своего понедельничного задержания. Об этом в Twitter сообщает известный испанский журналист Альфредо Мартинес, которого читают более двухсот тысяч человек.
Решение об освобождении Бартомеу принял суд. Обвинения в адрес экс-президента «Барселоны» остаются в силе, они будут предъявлены функционеру до конца дня вторника.
Ранее в офисах «Барселоны» прошли обыски. Клуб выразил готовность сотрудничать со следствием.
Следует напомнить, что в прошлом году Хосепа Бартомеу обвиняли в клеветнической кампании в соцсетях против людей, которые критиковали руководство «Барселоны». Бартомеу ушёл в отставку в октябре.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Хосеп Бартомеу