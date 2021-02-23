«Осасуне» не удалось оборвать победную серию «Севильи»

|
23 Февраля 2021, 00:52,
|
|
В заключительном матче 24-го тура «Осасуна» играла против самой стабильной команды Ла Лиги на сегодняшний день и не смогла прервать победный ход «Севильи». Уже в первой атаке памплонцы могли вести в счете, но Ойер Санхурхо головой пробил в штангу. Гости ответили голом Диего Карлоса со «второго этажа», а точку поставили сразу после перерыва - прорыв Мунира эль-Хаддади завершился точным прострелом на Люка де Йонга - 2:0.
В итоге «Севилья» вышла на третье место, подвинув «Барселону».
Протокол игры
|19' Карлос Диего Сантос (0:1)
|49' Де Йонг Люк (0:2)
Эррера Серхио • Видаль Начо 76' 80' ( Перес Иньиго ( 80') • Эрнандес Аридане • Гарсия Давид III • Санчес Мануэль • Ойер Санхурхо 65' ( Брашанац Дарко ( 65') • Торро Лукас • 88'Монкайола Хон • Барха Энрике 64' ( Кальери Хонатан ( 64') • Будимир Анте 84' ( Адриан Лопес ( 84') • Гарсия Рубен 64' ( Торрес Роберто ( 64')
Запасные: Круз Хуан • Хуан Перес II • Гальего Энрике • Рамальо Чимено
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Рекик Карим • Хордан Хоан 83' 87' ( Гудель Неманья ( 87') • Фернандо Режес • Торрес Оливер 66' ( Ракитич Иван ( 66') • Сусо Хесус 66' ( Видаль Алеш ( 66') • Мунир Эль-Хаддади 67' 80' ( Эн-Несири Юссеф ( 80') • Де Йонг Люк 80' ( Гомес Алехандро ( 80')
Запасные: Оскар Родригес • Эскудеро Серхио • Диас Хавьер • Васкес Франко • Ньяньон Жорис • Серхи Гомес • Вацлик Томаш
22 февраля. Стадион "Эль-Садар".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Осасуна
Очень монолитно смотрится Севилья. Второй раз в этом сезоне на неё глянул и не пожалел. С Боруссией, похоже, было временное помутнение)