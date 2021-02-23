«Осасуне» не удалось оборвать победную серию «Севильи»

В заключительном матче 24-го тура «Осасуна» играла против самой стабильной команды Ла Лиги на сегодняшний день и не смогла прервать победный ход «Севильи». Уже в первой атаке памплонцы могли вести в счете, но Ойер Санхурхо головой пробил в штангу. Гости ответили голом Диего Карлоса со «второго этажа», а точку поставили сразу после перерыва - прорыв Мунира эль-Хаддади завершился точным прострелом на Люка де Йонга - 2:0.

В итоге «Севилья» вышла на третье место, подвинув «Барселону».