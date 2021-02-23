Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Осасуне» не удалось оборвать победную серию «Севильи»

23 Февраля 2021, 00:52,

В заключительном матче 24-го тура «Осасуна» играла против самой стабильной команды Ла Лиги на сегодняшний день и не смогла прервать победный ход «Севильи». Уже в первой атаке памплонцы могли вести в счете, но Ойер Санхурхо головой пробил в штангу. Гости ответили голом Диего Карлоса со «второго этажа», а точку поставили сразу после перерыва - прорыв Мунира эль-Хаддади завершился точным прострелом на Люка де Йонга - 2:0.

В итоге «Севилья» вышла на третье место, подвинув «Барселону».

Протокол игры  
Осасуна 0:2 Севилья
    19' Карлос Диего Сантос (0:1)
    49' Де Йонг Люк (0:2)
Эррера Серхио Видаль Начо   76'   80' (Перес Иньиго (   80') Эрнандес Аридане Гарсия Давид III Санчес Мануэль Ойер Санхурхо   65' (Брашанац Дарко (   65') Торро Лукас   88' Монкайола Хон Барха Энрике   64' (Кальери Хонатан (   64') Будимир Анте   84' (Адриан Лопес (   84') Гарсия Рубен   64' (Торрес Роберто (   64')
Запасные: Круз Хуан Хуан Перес II Гальего Энрике Рамальо Чимено
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Рекик Карим Хордан Хоан   83'   87' (Гудель Неманья (   87') Фернандо Режес Торрес Оливер   66' (Ракитич Иван (   66') Сусо Хесус   66' (Видаль Алеш (   66') Мунир Эль-Хаддади   67'   80' (Эн-Несири Юссеф (   80') Де Йонг Люк   80' (Гомес Алехандро (   80')
Запасные: Оскар Родригес Эскудеро Серхио Диас Хавьер Васкес Франко Ньяньон Жорис Серхи Гомес Вацлик Томаш
22 февраля. Стадион "Эль-Садар".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Осасуна
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Комментарии (1)
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0
Element-22
23 Февраля 2021, 01:08

Очень монолитно смотрится Севилья. Второй раз в этом сезоне на неё глянул и не пожалел. С Боруссией, похоже, было временное помутнение)

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