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«Барселона» решила продать Ленгле

22 Февраля 2021, 10:18,

Французский защитник Клеман Ленгле может покинуть каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно. Об этом информирует газета Marca.

Согласно данным источника, «сине-гранатовые» хотят сократить расходы на зарплаты игроков в связи с финансовым кризисом. По этой причине клуб решил расстаться с 25-летним футболистом, оклад которого составляет 5,7 миллиона евро.

Ленгле пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2018-го года, перейдя из «Севильи» за 36 миллионов евро. Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до 2023-го года.

В текущем сезоне Примеры защитник провел 20 матчей, получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Клеман Ленгле
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