Серхио Рамос - самый результативный защитник XXI века

Эксперты по статистике из организации IFFHS назвали самых результативных защитников в XXI веке. Первое место в рейтинге занял защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос. На его счету 126 забитых мячей во всех турнирах.

Вторую строчку занимает японец Маркус Тулио Танака, записавший себе в актив 104 гола. Тройку самых результативных защитников XXI века замкнул алжирец Абдеррахман Хачуд (88).

Стоит отметить, что бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич включен в этот рейтинг. Нынешний главный тренер «Торпедо» забил 63 гола и расположился на 23-й позиции.