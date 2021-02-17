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Черышев возобновил тренировки после травмы

17 Февраля 2021, 13:14,

Хавбек сборной России Денис Черышев приступил к тренировкам после мышечной травмы. Об этом информирует Superdeporte.

Как сообщает источник, 30-летний полузащитник проводит занятия по индивидуальной программе. В течение текущей недели игрок должен присоединиться к основной группе «летучих мышей». Участие Дениса во встрече с «Сельтой» находится под большим вопросом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Черышев провел 13 поединков, отметившись двумя результативными передачами.

После 23 туров Примеры «Валенсия» набрала 24 балла и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. Матч против «Сельты» состоится 20-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Денис Черышев
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