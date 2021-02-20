«Валенсия» с трудом в большинстве вырвала победу над «Сельтой»

|
20 Февраля 2021, 22:28,
|
|
Середняки Ла Лиги «Валенсия» и «Сельта» впустую отбегали 90 минут на поле в матче 24-го тура чемпионата Испании, нанеся всего по одному удару в створ. Опасных моментов вовсе и не было. Команда из Виго заключительную треть матча играла по счету из-за удаления голкипера, сфолившего за пределами своей штрафной площади. Ничья (0:0) должна была стать закономерным результатом далеко не самого яркого поединка, но в компенсированное время левантийцы вырвали победу - Ману Вальехо в суматохе в штрафной переправил мяч в сетку. Перед финальным свистком забил еще и Кевин Гамейро.
«Валенсия» победила со счетом 2:0 и вышла на 12-е место. Денис Черышев не играл из-за травмы.
Протокол игры
|(2:0) Гамейро Кевин 90'
|(1:0) Вальехо Ману 90'
Силлессен Яспер • Корреа Тьерри • Габриэль Паулиста • Гильямон Уго • Гайя Хосе • 61'Васс Даниэль • Рачич Урош 81' ( Вальехо Ману ( 81') • Солер Карлос • Санчес Алехандро 71' ( Гамейро Кевин ( 71') • Макси Гомес • Ли Кан Ин 56' 90' ( Ферру ( 90')
Запасные: Лато Тони • Джейсон • Риверо Кристиан • Олива Кристиан • Гуэдеш Гонсалу • Мангала Эльяким • Хауме Доменек • Муса Юнус • Кутроне Патрик
Рубен Бланко • 64'Мальо Уго • Араухо Нестор • Мурильо Джейсон • Аарон Мартин • Тапия Ренато • 53'Солари Аугусто 82' ( Айду Джозеф ( 82') • Денис Суарес • Нолито Агудо 14' 90' ( Пейнадо Франсиско ( 90') • Феррейра Факундо 67' ( Вильяр Иван ( 67') • Мина Сантьяго 32'
Запасные: Фонтан Хосе • Jordan Holsgrove • Васкес Кевин • Alfonso Gonzalez • Баэса Мигель
20 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Сельта