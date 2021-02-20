«Валенсия» с трудом в большинстве вырвала победу над «Сельтой»

Середняки Ла Лиги «Валенсия» и «Сельта» впустую отбегали 90 минут на поле в матче 24-го тура чемпионата Испании, нанеся всего по одному удару в створ. Опасных моментов вовсе и не было. Команда из Виго заключительную треть матча играла по счету из-за удаления голкипера, сфолившего за пределами своей штрафной площади. Ничья (0:0) должна была стать закономерным результатом далеко не самого яркого поединка, но в компенсированное время левантийцы вырвали победу - Ману Вальехо в суматохе в штрафной переправил мяч в сетку. Перед финальным свистком забил еще и Кевин Гамейро.

«Валенсия» победила со счетом 2:0 и вышла на 12-е место. Денис Черышев не играл из-за травмы.