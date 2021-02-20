Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Валенсия» с трудом в большинстве вырвала победу над «Сельтой»

20 Февраля 2021, 22:28,

Середняки Ла Лиги «Валенсия» и «Сельта» впустую отбегали 90 минут на поле в матче 24-го тура чемпионата Испании, нанеся всего по одному удару в створ. Опасных моментов вовсе и не было. Команда из Виго заключительную треть матча играла по счету из-за удаления голкипера, сфолившего за пределами своей штрафной площади. Ничья (0:0) должна была стать закономерным результатом далеко не самого яркого поединка, но в компенсированное время левантийцы вырвали победу - Ману Вальехо в суматохе в штрафной переправил мяч в сетку. Перед финальным свистком забил еще и Кевин Гамейро.

«Валенсия» победила со счетом 2:0 и вышла на 12-е место. Денис Черышев не играл из-за травмы.

Протокол игры  
Валенсия 2:0 Сельта
(2:0) Гамейро Кевин 90'    
(1:0) Вальехо Ману 90'    
Силлессен Яспер Корреа Тьерри Габриэль Паулиста Гильямон Уго Гайя Хосе   61' Васс Даниэль Рачич Урош   81' (Вальехо Ману (   81') Солер Карлос Санчес Алехандро   71' (Гамейро Кевин (   71') Макси Гомес Ли Кан Ин   56'   90' (Ферру (   90')
Запасные: Лато Тони Джейсон Риверо Кристиан Олива Кристиан Гуэдеш Гонсалу Мангала Эльяким Хауме Доменек Муса Юнус Кутроне Патрик
Рубен Бланко   64' Мальо Уго Араухо Нестор Мурильо Джейсон Аарон Мартин Тапия Ренато   53' Солари Аугусто   82' (Айду Джозеф (   82') Денис Суарес Нолито Агудо   14'   90' (Пейнадо Франсиско (   90') Феррейра Факундо   67' (Вильяр Иван (   67') Мина Сантьяго   32'
Запасные: Фонтан Хосе Jordan Holsgrove Васкес Кевин Alfonso Gonzalez Баэса Мигель
20 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Сельта
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