«Валенсия» готова уволить Грасию после ближайшего матча

Перед началом нового сезона «Валенсия» разгрузила зарплатную ведомость на 40%, расставшись с Родриго Морено, Ферраном Торресом, Дани Парехо, Франсисом Кокленом и Эсекьелем Гараем, не приобретя сопоставимых по качеству игроков взамен.

На данный момент команда занимает 13-е место в чемпионате Испании в трех очках от зоны вылета. Левантийцы выиграли всего два матча из последних 14.

Несмотря на объективные причины для таких результатов, главный тренер «Валенсии» Хави Грасия может лишиться работы, если в ближайшем матче не будет обыграна «Сельта». Об этом сообщают Gols Media и Cadena Ser