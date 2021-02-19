Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Валенсия» готова уволить Грасию после ближайшего матча

19 Февраля 2021, 18:47,

Перед началом нового сезона «Валенсия» разгрузила зарплатную ведомость на 40%, расставшись с Родриго Морено, Ферраном Торресом, Дани Парехо, Франсисом Кокленом и Эсекьелем Гараем, не приобретя сопоставимых по качеству игроков взамен.

На данный момент команда занимает 13-е место в чемпионате Испании в трех очках от зоны вылета. Левантийцы выиграли всего два матча из последних 14.

Несмотря на объективные причины для таких результатов, главный тренер «Валенсии» Хави Грасия может лишиться работы, если в ближайшем матче не будет обыграна «Сельта». Об этом сообщают Gols Media и Cadena Ser
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Хави Грасия
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