Зидан - фаворит на пост главного тренера сборной Франции в случае ухода Дешама

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции в случае ухода Дидье Дешама. Об этом сообщил глава федерации футбола страны Ноэль Ле Гре.

«У нас прекрасные отношения с Зинедином. Если Дидье Дешам решит сменить место работы, мы сделаем предложение Зидану. Он номер один в моем списке кандидатов», - передает слова Ле Гре издание L'Equipe.

Трудовой договор Дешама с национальной сборной Франции рассчитан до лета 2022-го года.

Что касается Зидана, то он всю свою тренерскую карьеру провел в «королевском» клубе.