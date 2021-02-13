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Зидан - фаворит на пост главного тренера сборной Франции в случае ухода Дешама

13 Февраля 2021, 13:53,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции в случае ухода Дидье Дешама. Об этом сообщил глава федерации футбола страны Ноэль Ле Гре.

«У нас прекрасные отношения с Зинедином. Если Дидье Дешам решит сменить место работы, мы сделаем предложение Зидану. Он номер один в моем списке кандидатов», - передает слова Ле Гре издание L'Equipe.

Трудовой договор Дешама с национальной сборной Франции рассчитан до лета 2022-го года.

Что касается Зидана, то он всю свою тренерскую карьеру провел в «королевском» клубе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Зинедин Зидан
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