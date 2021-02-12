Каземиро не покинет «Реал»

Боссы мадридского «Реала» провели встречу с полузащитником команды Каземиро. В ходе беседы стороны обсудили возможную пролонгацию сотрудничества, об этом рапортует defensacentral.

Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний бразильский хавбек может покинуть «королевский» клуб. «Галактикос» обсудили этот момент с Каземиро и убедили его остаться в Мадриде.

Цвета «Реала» бразилец защищает с 2013-го года. В нынешнем сезоне испанского чемпионата Каземиро провел 19 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. В пассиве опорника восемь желтых карточек.

После 22 туров мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Примеры.