Тодибо рассказал, почему у него не получилось в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, перешедший в «Ниццу» на правах аренды, рассказал, почему у него не получилось в каталонском клубе.

«В «Барселоне» мне приходилось конкурировать с очень хорошими игроками. Тренером был Вальверде, он находился под давлением, поэтому ему приходилось ставить в состав Пике, а не 19-летнего парня, иначе бы болельщики не поняли его.

Не жалею ли я о переходе в «Барселону»? Нет, ни в коем случае. Я многому научился у Пике, Юмтити и Ленгле. Переход пошёл мне на пользу», - цитирует французского защитника Lequipe.

За два года Тодибо сыграл лишь пять матчей за «Барселону».