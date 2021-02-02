​Колено Фати восстанавливается проблемно, возможна новая операция

Молодой форвард «Барселоны» Ансу Фати имеет проблемы с восстановлением колена. Как сообщает AS, при увеличении интенсивности занятий колено Фати опухает, и игрок больше не может тренироваться.

Хирург, оперировавший Фати в ноябре после разрыва мениска, в курсе ситуации и находится в постоянном контакте с футболистом. Не исключено, что Ансу придётся перенести ещё одно хирургическое вмешательство. Когда сможет вернуться на поле восемнадцатилетний игрок, предположить сложно.

В нынешнем сезоне Ансу Фати провёл за «Барселону» десять матчей, забил пять голов и отдал четыре результативных паса.