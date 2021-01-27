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Лапорта: «ПСЖ» позволяет себе публичные заявления о желании подписать Месси – это неуважительно»

27 Января 2021, 19:00,

Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался о желании «ПСЖ» подписать нападающего «каталонцев» Лионеля Месси.

«ПСЖ» позволяет себе публичные заявления о желании подписать контракт с Месси. «Барселона» никогда не будет делать таких вещей, потому что это неуважительно. Интересно, что заявления делает клуб-государство, который игнорирует любые правила. Нам нужно обсудить эту ситуацию с ФИФА и УЕФА. Другим клубам нужно воздержаться от таких высказываний», - цитирует Лапорта RMC.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, аргентинец уже сейчас может вести переговоры с другими клубами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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