​Куман: «Я говорю, что вижу, если надо врать – пригласите другого тренера»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получил вопрос по поводу критики своих футболистов после кубковой игры против «Корнельи».

«Я не собираюсь врать. Я говорю то, что вижу. Иногда футболисты отдаются по максимуму только тогда, когда говоришь им что-то плохое.

Если ты играешь за «Барселону», то должен быть готов к требованиям. Я критикую футболистов с уважением, я хочу им помочь. Но если мы не можем обыграть «Корнелью» за девяносто минут, я должен говорить то, что вижу. Если нет – пригласите другого тренера», - приводит AS слова Кумана с пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» сломила «Корнелью» только в экстра-тайме – победа 2:0.