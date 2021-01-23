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​Куман: «Я говорю, что вижу, если надо врать – пригласите другого тренера»

23 Января 2021, 18:13,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получил вопрос по поводу критики своих футболистов после кубковой игры против «Корнельи».

«Я не собираюсь врать. Я говорю то, что вижу. Иногда футболисты отдаются по максимуму только тогда, когда говоришь им что-то плохое.

Если ты играешь за «Барселону», то должен быть готов к требованиям. Я критикую футболистов с уважением, я хочу им помочь. Но если мы не можем обыграть «Корнелью» за девяносто минут, я должен говорить то, что вижу. Если нет – пригласите другого тренера», - приводит AS слова Кумана с пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» сломила «Корнелью» только в экстра-тайме – победа 2:0.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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pol-black
23 Января 2021, 21:50

а чё, он их пропесочил? так ещё и на тренировке нужно было палками их побить.

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