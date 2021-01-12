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​В «Барселоне» финансовая катастрофа – долги клуба достигли 900 млн евро

12 Января 2021, 15:14,

Depositphotos

Газета La Vanguardia выпустила материал, в котором рассказала о финансовой катастрофе в «Барселоне». К концу 2020-го года долги клуба достигли 900 миллионов евро. 420 миллионов клуб должен выплатить кредиторам в краткосрочной перспективе.

Новому президенту «Барселоны» предстоит не только договориться с кредиторами об отсрочке, но и обеспечить режим экономии.

Проект бюджета «Барселоны» на текущий сезон говорит о том, что клуб рассчитывал на 791 миллион евро дохода. Однако в проекте заложено, что с декабря «Камп Ноу» будет заполняться на 25%, а с февраля – на 100%. В документ заложено 320 миллионов евро дохода со стадиона, музеев, магазинов и различных услуг. В условиях продолжающейся пандемии получить этот доход невозможно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона
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Комментарии (4)
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1
Super fanat
12 Января 2021, 16:39

Месси по такой логике нало продавать и срочно. И строить команду вокруг молодых людей.

0
HG2017
12 Января 2021, 16:58

И конкурировать с эльче и в перспективе с понферадиной..

1
BESTJuventus10
12 Января 2021, 15:52

ну раз на неадекватные зарплаты есть деньги, значит все не так уж плохо.

0
Zenituwka
12 Января 2021, 15:19

Барселоне надо распродавать кучу своих звёзд и делать ставку на свою академию до наступления лучших времён. Уверен там есть таланты которые не дадут скатиться команде, а возможно найдутся и новые Хави/Интесты.

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