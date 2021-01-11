Сразу четыре кандидата выбыли из президентской гонки в «Барселоне» в связи с недобором голосов для выдвижения. Об этом сообщают многие испанские СМИ, в частности RAC 1.

Так, президентское кресло не смогут занять Хорди Фарре, Фернандес Ала, Агусти Бенедито и Пепе Риера.

Судя по всему, борьба развернётся между пятью кандидатами. Это Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейкса, Эмили Руссо и Хави Вилажоана.

Фаворитом считается Жоан Лапорта, который уже был президентом «Барселоны» в период с 2003 по 2010 год. За это время каталонцы завоевали множество трофеев.