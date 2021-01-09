Самолёт с командой «Атлетика» не смог приземлиться в Мадриде и вернулся в Бильбао

Метели над Испанией продолжают мешать футбольным командам добраться до нужных стадионов. Мадридский «Реал» застрял в столичном аэропорту из-за снегопада. В том же месте должна была приземлиться команда «Атлетика» из Бильбао, но самолет вынужден был вернуться обратно. Об этом сообщает Marca.

По прогнозам, непогода не утихнет до вечера субботы, поэтому не исключено, что матч «Атлетико» - «Атлетик» может не состояться в 18:15 мск, как планировалось изначально. Подобные логистические проблемы и у других клубов. Футболисты «Райо Вальекано» вынуждены были выходить из автобуса, чтобы растолкать застрявшие в снегу автомобили.