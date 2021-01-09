Матч «Атлетико» - «Атлетик» перенесён из-за снегопада

Встреча между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» (Бильбао) в рамках 18-го тура чемпионата Испании перенесена в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Как информирует источник, поединок не состоится в назначенный срок из-за снегопада. Дата проведения встречи будет сообщена в ближайшие дни и должна быть одной из доступных в календаре турнира.

Ранее сообщалось, что самолет с делегацией «Атлетика» не смог приземлиться в аэропорту Мадрида и вернулся в Бильбао.

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, а баски располагаются на девятой строчке.