Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Матч «Атлетико» - «Атлетик» перенесён из-за снегопада

09 Января 2021, 11:53,

Global Look Press

Встреча между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» (Бильбао) в рамках 18-го тура чемпионата Испании перенесена в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Как информирует источник, поединок не состоится в назначенный срок из-за снегопада. Дата проведения встречи будет сообщена в ближайшие дни и должна быть одной из доступных в календаре турнира.

Ранее сообщалось, что самолет с делегацией «Атлетика» не смог приземлиться в аэропорту Мадрида и вернулся в Бильбао.

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, а баски располагаются на девятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао
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