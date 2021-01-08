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Азар: «Если травмы продолжатся, я не смогу играть до 35 лет»

08 Января 2021, 09:38,

Global Look Press

Атакующий полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реал» Эден Азар поделился мнением о своей дальнейшей карьере.

«Нужно посмотреть, как будет реагировать мой организм. Если я продолжу получать травмы, то явно не смогу играть до 35 лет», - приводит слова 30-летнего футболиста газета Marca.

Азар перебрался в мадридский гранд из лондонского «Челси» летом 2019-го года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в пяти встречах, записав на свой счет лишь один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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Комментарии (1)
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0
el matador
08 Января 2021, 10:25

Хрустальный мальчик (

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