Азар: «Если травмы продолжатся, я не смогу играть до 35 лет»

Атакующий полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реал» Эден Азар поделился мнением о своей дальнейшей карьере.

«Нужно посмотреть, как будет реагировать мой организм. Если я продолжу получать травмы, то явно не смогу играть до 35 лет», - приводит слова 30-летнего футболиста газета Marca.

Азар перебрался в мадридский гранд из лондонского «Челси» летом 2019-го года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в пяти встречах, записав на свой счет лишь один забитый мяч.