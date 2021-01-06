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Гризманн останется в «Барселоне» до конца сезона

06 Января 2021, 09:12,

Global Look Press

Французский нападающий Антуан Гризманн не покинет каталонскую «Барселону» в зимнее трансферное окно, утверждает издание Sport.es.

Согласно данным источника, боссы «сине-гранатовых» верят в игрока и уверены, что он сможет помочь команде в нынешнем сезоне.

Гризманн перебрался в каталонский гранд в 2019-м году из мадридского «Атлетико». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор.

В текущем сезоне Примеры 29-летний француз сыграл 15 поединков, записав на свой счет три гола и две результативные передачи.

«Барселона», набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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