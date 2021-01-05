​Себальос: «Недавно общался с Рамосом, мне кажется, что он останется в «Реале»

Футболист лондонского «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», высказался по поводу будущего Серхио Рамоса.

«Недавно я общался с Рамосом по телефону. Если бы я мог поспорить, то сказал бы, что он останется в «Реале». Мне кажется, что Серхио хочет завершить карьеру в мадридском клубе», - приводит слова Себальоса Cadena SER.

Напомним, действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает в конце сезона. Стороны до сих пор не договорились о продлении трудового договора, поэтому в СМИ то и дело появляются слухи. Так, например, Рамоса связывают с возможным переходом в «ПСЖ».