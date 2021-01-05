​Себальос: «Недавно общался с Рамосом, мне кажется, что он останется в «Реале»

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05 Января 2021, 18:28,
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Футболист лондонского «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», высказался по поводу будущего Серхио Рамоса.
«Недавно я общался с Рамосом по телефону. Если бы я мог поспорить, то сказал бы, что он останется в «Реале». Мне кажется, что Серхио хочет завершить карьеру в мадридском клубе», - приводит слова Себальоса Cadena SER.
Напомним, действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает в конце сезона. Стороны до сих пор не договорились о продлении трудового договора, поэтому в СМИ то и дело появляются слухи. Так, например, Рамоса связывают с возможным переходом в «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Дани Себальос
Так ты далеко, в Лондоне, откуда ты знаешь?)) Сейчас каждая бабка прохожая будет своё мнение про Рамоса говорить... Капец... Только ещё одной саги не хватало.