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​Себальос: «Недавно общался с Рамосом, мне кажется, что он останется в «Реале»

05 Января 2021, 18:28,

twitter.com

Футболист лондонского «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», высказался по поводу будущего Серхио Рамоса.

«Недавно я общался с Рамосом по телефону. Если бы я мог поспорить, то сказал бы, что он останется в «Реале». Мне кажется, что Серхио хочет завершить карьеру в мадридском клубе», - приводит слова Себальоса Cadena SER.

Напомним, действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает в конце сезона. Стороны до сих пор не договорились о продлении трудового договора, поэтому в СМИ то и дело появляются слухи. Так, например, Рамоса связывают с возможным переходом в «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Дани Себальос
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
05 Января 2021, 19:30

Так ты далеко, в Лондоне, откуда ты знаешь?)) Сейчас каждая бабка прохожая будет своё мнение про Рамоса говорить... Капец... Только ещё одной саги не хватало.

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