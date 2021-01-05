«Валенсия» с Черышевым не смогла обыграть «Кадис»

В 17-м туре чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Кадис» и доминировала на поле, вот только серьёзной остроты впереди не создавала. Денис Черышев снова вышел на поле с первых минут, нанес несколько ударов, много простреливал и получил желтую карточку, отыграв 63 минуты.

Гости мало забивают в этом сезоне, тем эффектнее был результативный удар в падении через себя Энтони Лосано. «Валенсия» сравняла счет за 11 минут до конца усилиями Макси Гомеса (1:1) и покинула зону вылета, опередив «Эльче» по дополнительным показателям.