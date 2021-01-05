«Валенсия» с Черышевым не смогла обыграть «Кадис»

|
05 Января 2021, 00:52,
|
|
В 17-м туре чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Кадис» и доминировала на поле, вот только серьёзной остроты впереди не создавала. Денис Черышев снова вышел на поле с первых минут, нанес несколько ударов, много простреливал и получил желтую карточку, отыграв 63 минуты.
Гости мало забивают в этом сезоне, тем эффектнее был результативный удар в падении через себя Энтони Лосано. «Валенсия» сравняла счет за 11 минут до конца усилиями Макси Гомеса (1:1) и покинула зону вылета, опередив «Эльче» по дополнительным показателям.
Протокол игры
|58' Лосано Энтони (0:1)
|(1:1) Макси Гомес 79'
Хауме Доменек • Корреа Тьерри • Дьякаби Муктар • Гильямон Уго • 18'Гайя Хосе • Муса Юнус 64' ( Санчес Алехандро ( 64') • Солер Карлос • Васс Даниэль 76' ( Собрино Рубен ( 76') • Черышев Денис 16' 64' ( Вальехо Ману ( 64') • Гамейро Кевин 26' ( Ли Кан Ин ( 26') • Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди • Лато Тони • Молина Гиллем • Риверо Кристиан • Эчебаррия Унаи • Мангала Эльяким • Эскьердо Висенте
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак • Алькала Педро • Кала Хуан • Альфонсо Луис • Искьердо Хайро 46' ( Акапо Карлос ( 46') • Йонссон Йенс • Хименес Фали • Алекс Фернандес 89' ( Переа Альберто ( 89') • Лосано Энтони 36' 73' ( Хименес Альваро ( 73') • Негредо Альваро 69' 73' ( Малбашич Филип ( 73')
Запасные: Бодиже Янн • Гарридо Хон • Баро Марк • Адеканье Бобби • Хиль Давид • Флере Хуан • Помбо Хорхе • Мари Хосе
04 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев, Кадис