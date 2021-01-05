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«Валенсия» с Черышевым не смогла обыграть «Кадис»

05 Января 2021, 00:52,

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В 17-м туре чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Кадис» и доминировала на поле, вот только серьёзной остроты впереди не создавала. Денис Черышев снова вышел на поле с первых минут, нанес несколько ударов, много простреливал и получил желтую карточку, отыграв 63 минуты.

Гости мало забивают в этом сезоне, тем эффектнее был результативный удар в падении через себя Энтони Лосано. «Валенсия» сравняла счет за 11 минут до конца усилиями Макси Гомеса (1:1) и покинула зону вылета, опередив «Эльче» по дополнительным показателям.

Протокол игры  
Валенсия 1:1 Кадис
    58' Лосано Энтони (0:1)
(1:1) Макси Гомес 79'    
Хауме Доменек Корреа Тьерри Дьякаби Муктар Гильямон Уго   18' Гайя Хосе Муса Юнус   64' (Санчес Алехандро (   64') Солер Карлос Васс Даниэль   76' (Собрино Рубен (   76') Черышев Денис   16'   64' (Вальехо Ману (   64') Гамейро Кевин   26' (Ли Кан Ин (   26') Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди Лато Тони Молина Гиллем Риверо Кристиан Эчебаррия Унаи Мангала Эльяким Эскьердо Висенте
Ледесма Херемиас Карселен Исаак Алькала Педро Кала Хуан Альфонсо Луис Искьердо Хайро   46' (Акапо Карлос (   46') Йонссон Йенс Хименес Фали Алекс Фернандес   89' (Переа Альберто (   89') Лосано Энтони   36'   73' (Хименес Альваро (   73') Негредо Альваро   69'   73' (Малбашич Филип (   73')
Запасные: Бодиже Янн Гарридо Хон Баро Марк Адеканье Бобби Хиль Давид Флере Хуан Помбо Хорхе Мари Хосе
04 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Денис Черышев, Кадис
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