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«Барселона» подпишет Гарсию, если удастся продать Фирпо зимой

05 Января 2021, 00:34,

Global Look Press

Стало известно, в каком случае защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия вернётся в «Барселону».

Как сообщил журналист Херардо Ромеро во время стрима на «Твиче», каталонский клуб сможет позволить себе приобрести Гарсию, если продаст защитника Жуиора Фирпо в зимнее трансферное окно.

24-летний Фирпо сыграл восемь матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей, трансферная стоимость испанца оценивается в четырнадцать миллионов евро.

Что касается Гарсии, то слухи о его возвращении в каталонский клуб ходят уже долгое время. Воспитанник «Барселоны» хотел бы вернуться домой, но его контракт с «Манчестер Сити» будет действовать ещё шесть месяцев.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Жуниор Фирпо, Эрик Гарсия
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