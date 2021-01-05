«Барселона» подпишет Гарсию, если удастся продать Фирпо зимой

Стало известно, в каком случае защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия вернётся в «Барселону».

Как сообщил журналист Херардо Ромеро во время стрима на «Твиче», каталонский клуб сможет позволить себе приобрести Гарсию, если продаст защитника Жуиора Фирпо в зимнее трансферное окно.

24-летний Фирпо сыграл восемь матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей, трансферная стоимость испанца оценивается в четырнадцать миллионов евро.

Что касается Гарсии, то слухи о его возвращении в каталонский клуб ходят уже долгое время. Воспитанник «Барселоны» хотел бы вернуться домой, но его контракт с «Манчестер Сити» будет действовать ещё шесть месяцев.