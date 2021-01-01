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Рамос может не сыграть с «Сельтой» из-за повреждения

01 Января 2021, 20:59,

Global Look Press

Защитник «Реала» Серхио Рамос может пропустить ближайший матч мадридского клуба.

Как сообщает Marca, капитан «сливочных» сегодня не тренировался в общей группе. Решение об участии Рамоса в игре с «Сельтой» должно быть принято сегодня.

Матч между «Реалом» и «Сельтой» состоится завтра, 2 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Реал» набрал 33 очка в шестнадцати турах и занимает второе место в турнирной таблице.

34-летний Рамос сыграл шестнадцать матчей за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал одну голевую передачу, контракт испанца с клубом действует до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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