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​Коста заплатит «Атлетико» 25 млн евро в случае перехода в «Барселону» или «Реал»

28 Декабря 2020, 17:10,

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Диего Коста ведёт переговоры с «Атлетико» по поводу досрочного расторжения контракта. Нападающий попросил клуб пойти ему навстречу из-за личных проблем, о чём сообщалось ранее.

Как сообщает COPE, Коста может расторгнуть трудовой договор с «Атлетико» до конца дня понедельника. Футболисту придётся заплатить мадридскому клубу 25 миллионов евро, если он перейдёт в «Реал», «Барселону» или «Севилью». 5 миллионов евро Коста заплатит «матрасникам» в случае перехода в другой клуб, который пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Если же Коста зимой не перейдёт в клуб из Лиги чемпионов, он получит оставшиеся 3,2 миллионов евро по своему контракту.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Севилья, Диего Коста
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