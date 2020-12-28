​Коста заплатит «Атлетико» 25 млн евро в случае перехода в «Барселону» или «Реал»

Диего Коста ведёт переговоры с «Атлетико» по поводу досрочного расторжения контракта. Нападающий попросил клуб пойти ему навстречу из-за личных проблем, о чём сообщалось ранее.

Как сообщает COPE, Коста может расторгнуть трудовой договор с «Атлетико» до конца дня понедельника. Футболисту придётся заплатить мадридскому клубу 25 миллионов евро, если он перейдёт в «Реал», «Барселону» или «Севилью». 5 миллионов евро Коста заплатит «матрасникам» в случае перехода в другой клуб, который пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Если же Коста зимой не перейдёт в клуб из Лиги чемпионов, он получит оставшиеся 3,2 миллионов евро по своему контракту.