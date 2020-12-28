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Месси объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере

28 Декабря 2020, 00:27,

Depositphotos

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере.

«Его методы подготовки к матчам были исключительными. Я могу отметить и то, как руководил командой Луис Энрике, это было превосходно. Мне повезло, что в моей карьере были два этих тренера.

Как я отреагировал на поражение от «Баварии» со счётом 8:2? Тяжело. Никто не ожидал, что мы проиграем таким образом. Это было очень больно», - цитирует аргентинского нападающего As.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона, он хотел покинуть клуб ещё прошлым летом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хосеп Гвардиола
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