Месси объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере.

«Его методы подготовки к матчам были исключительными. Я могу отметить и то, как руководил командой Луис Энрике, это было превосходно. Мне повезло, что в моей карьере были два этих тренера.

Как я отреагировал на поражение от «Баварии» со счётом 8:2? Тяжело. Никто не ожидал, что мы проиграем таким образом. Это было очень больно», - цитирует аргентинского нападающего As.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона, он хотел покинуть клуб ещё прошлым летом.