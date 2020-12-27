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​Модрич продлит контракт с «Реалом»

27 Декабря 2020, 09:48,

Global Look Press

Полузащитник «Реала» Лука Модрич достиг принципиального соглашения с клубом о продлении контракта, пишет на своих страницах Marca. Речь идёт о трудовом договоре сроком до средины 2022 года, благодаря которому Модрич проведёт в стане «сливочных» десятый сезон.

Отмечается, что по новому контракту заработная плата тридцатипятилетнего Модрича снизится.

Лука Модрич перебрался в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года. В 363 матчах за мадридский клуб во всех турнирах хорватский полузащитник записал на свой счёт двадцать пять голов и пятьдесят шесть результативных передач на партнёров.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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