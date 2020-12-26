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​Судя по опросу членов «Барселоны», президентом станет Лапорта

26 Декабря 2020, 20:54,

Depositphotos

В Twitter-аккаунте Furia Cule, на который подписано более пятнадцати тысяч человек, были приведены итоги опроса среди членов футбольного клуба «Барселона». Судя по результатам, президентом каталонцев должен снова стать Жоан Лапорта. По итогам опроса членов клуба он набрал 78,1% голосов, в то время как ближайший преследователь в лице Виктора Фонта – только 9,7% голосов.

Выборы президента «Барселоны» пройдут через месяц. Стоит сказать, что Лапорта был президентом каталонского клуба с 2003 по 2010 год. Теперь он хочет вернуться на эту должность, выдвинув свою кандидатуру для выборов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
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Комментарии (4)
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0
779
26 Декабря 2020, 21:20

Солидное преимущество. Результат предрешён.

0
Alex1972
26 Декабря 2020, 21:05

Последнее слово будет за Месси....

0
Vladik1993-25
26 Декабря 2020, 21:04

у каждого Члена спросили????

0
odessa83234
26 Декабря 2020, 21:23

Каждый член встал... и кивнул.

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